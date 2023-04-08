Перед Вербною неділею та Великоднем православні християни відзначають воскресіння Лазаря, як диво, здійснене Ісусом Христом.

Лазарєва субота – це час для молитви і смирення, тому сьогодні заборонено виконувати важку роботу, вживати спиртні напої, веселитися, займатися рукоділлям, сваритися, відмовляти людям у їхніх проханнях, топтати крихти від їжі, що впала на підлогу.

Оскільки це свято припадає на Великий піст, у цей день можна їсти рибні страви, каші з бобів, млинці з гречаного борошна та червоне вино.

Якщо у цей день змії та ящірки масово виповзають зі своїх нір, значить прийшла справжня весна, тож незабаром можна сіяти зерно та виходити на город.

Вважається, якщо у цей день прочитати "Отче наш", тримаючи в лівій руці вербову гілочку, а правою перехреститися та попросити у Господа фінансового благополуччя, матеріальне становище покращиться.