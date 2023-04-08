У США зробили заяву про переговори між Україною та росією [ Редагувати ]
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Переговори щодо припинення вогню між Україною та росією на цей момент неможливі. Оскільки Москва ще не готова до конструктивного діалогу.
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкена, якого цитує німецьке видання Tagesschau.
"Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою - і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром", - заявив Блінкен.
Свою думку він обґрунтував тим, що зараз рф може скористатися переговорами лише для того, щоб перегрупувати свої війська і через певний час наступати знову.
"росія має дійти до того, щоб вона була готова до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир", - підсумував Блінкен.
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