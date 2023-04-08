У Сумах 11-річна дівчинка врятувала двох маленьких братів та сестру під час пожежі. Це сталося вранці 7 квітня у приватному будинку на вулиці Пантелеймона Куліша, коли четверо дітей самі залишилися вдома.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Троє дітей ще спали, а 5-річний хлопчик повідомив старшій сестрі, що в їхньому будинку виникла пожежа. Дівчинка Нікіта 2012 року народження спробувала самостійно загасити вогонь, але це їй не вдалося. Тоді вона винесла на руках двох дітей одного року та чотирьох років, а п'ятирічний брат вибіг надвір сам.

Крики дітей почули сусіди, вони забрали малюків до себе та викликали пожежників. Коли ті приїхали, у будинку вже горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на дах та перекриття. Полум'я швидко поширювалося, але співробітники ДСНС змогли швидко ліквідувати пожежу та не дати вогню охопити весь будинок.