Вербна неділя: гарні привітання у віршках, картинках та прозі [ Редагувати ]
9 квітня в Україні православні християни відзначають Вербну неділю, раніше її називали Вхід Господній в Єрусалим.
Верба є символом тих пальмових гілок, якими Ісуса Христа вітали у столиці Юдеї верхи на ослі. Пальми в Україні не ростуть, тому їхні гілки замінили на гілки верби.
У цей день привітайте рідних та близьких зі святом.
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень - Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
Гілочки тоненькі,котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Усіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Нехай Бог благословить вас у цей святий день! Бажаємо вам не втрачати надії на краще, нехай з небес на вас спуститься благодать! Нехай в домі будуть спокій і затишок! Вітаємо з Вербною неділею!
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
Вітаю з Вербною неділею! Бажаю зберегти в душі чисте світло цього ніжного свята, нехай віра в диво завжди живе в серці, наповнюючи його щастям і спокоєм. Бажаю добрих друзів поруч, впевненості в завтрашньому дні й удачі у всьому. Любові, здоров'я і вічної весни!
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Щастя і божественної любові тобі.
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