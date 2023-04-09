9 квітня в Україні православні християни відзначають Вербну неділю, раніше її називали Вхід Господній в Єрусалим.

Верба є символом тих пальмових гілок, якими Ісуса Христа вітали у столиці Юдеї верхи на ослі. Пальми в Україні не ростуть, тому їхні гілки замінили на гілки верби.

У цей день привітайте рідних та близьких зі святом.

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень - Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

Гілочки тоненькі,котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Усіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Нехай Бог благословить вас у цей святий день! Бажаємо вам не втрачати надії на краще, нехай з небес на вас спуститься благодать! Нехай в домі будуть спокій і затишок! Вітаємо з Вербною неділею!

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

Вітаю з Вербною неділею! Бажаю зберегти в душі чисте світло цього ніжного свята, нехай віра в диво завжди живе в серці, наповнюючи його щастям і спокоєм. Бажаю добрих друзів поруч, впевненості в завтрашньому дні й удачі у всьому. Любові, здоров'я і вічної весни!

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Щастя і божественної любові тобі.