Схоже, що окупанти припинили наступ на Авдіївку, натомість у Бахмуті продовжують точитися важкі бої за центр міста. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

російські війська продовжують укріплювати прикордонні райони росії. Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжують будівництво укріплень у прикордонних з Україною районах Курської області та зберігають присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Раніше ISW оцінювало, що російські війська, можливо, будують укріплення в російських областях, які межують з Україною, щоб підтримати інформаційну операцію, щоб представити війну як загрозу існуванню росії, а також розосередити українські сили, притиснувши їх до прикордонних районів подалі від лінії фронту.

8 квітня російські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Сватове-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу самої Кремінної, Кузьминого (3 км на південний захід від Кремінної), району Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної) , Верхньокам'янське (18 км на південь від Кремінної).

російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу Тернів (17 км на північний захід від Кремінної) та Невського (20 км на північний захід від Кремінної). Інший російський "воєнкор" стверджував, що новосформований артилерійський дивізіон 2-го корпусу армії так званої "ЛНР", який складається з добровольців, діє на лінії Кремінна-Білогорівка.

Бої на Донбасі

Станом на 8 квітня російські війська продовжували досягати успіхів у Бахмуті. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, показують, що російські війська, ймовірно, просунулися впритул до траси T0504 у південно-західному Бахмуті. російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися в південному та центральному Бахмуті.

російське джерело в ніч на 7 квітня стверджувало, що війська "Вагнера" повністю захопили Бахмут і що українські сили відступають до Часів Яру, але пізніше 8 квітня відкликало цю заяву і заявило, що українські сили відступили лише з центральної частини Бахмута до західні частини міста.

ISW не бачила візуального підтвердження російських заяв про те, що група "Вагнера" контролює весь центр Бахмута, а відносно менші темпи просування в центрі міста вказують на те, що українські сили все ще активно захищають свої позиції в цій частині міста. Інші російські "воєнкори" стверджували, що бойовики "Вагнера" намагаються просунутися з півдня та сходу до центру Бахмута, щоб тиснути на українські сили, щоб вони вийшли з цього району.

російські війська продовжували наступальні дії навколо Бахмута 8 квітня. російський "воєнкор" стверджував, що бойовики "Вагнера" вели штурм поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута).

Його колега 7 квітня заявив, що російські війська продовжують наступальні операції на захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута), і що російські та українські сили не можуть просунутися поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та на ділянках траси Т0504 на південний захід від Бахмута.

російські джерела широко стверджували, що війська "Вагнера" почали серйозно блокувати або повністю відрізати всі українські наземні лінії зв’язку (GLOC) до Бахмута. російський військовий блогер додав, що брудна дорога стримує українські можливості забезпечити своє угруповання в Бахмуті.

Попередні російські заяви про здатність російських військ перешкоджати українським GLOC в районі Бахмута були перебільшеними, і українським силам, ймовірно, не потрібно переміщати важку техніку в сам Бахмут для проведення поточних бойових дій у місті, які відбуваються в місті. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського.

Напруга між групою "Вагнера" та звичайними російськими силами щодо відповідальності за тактичні успіхи в Бахмуті, здається, посилюється. Власник "Вагнера" Євген Пригожин відповів раднику глави так званої "ДНР" Яну Гаїну на заяви про захоплення російськими військами залізничної станції "Бахмут-1" і заявив, що мало знає про дії російських військ у Бахмуті, оскільки не бачив. звичайні російські сили там.

7 квітня Пригожин заявив, що бойовики "Вагнера" все ще ведуть запеклі бої біля залізничного вокзалу, ймовірно, намагаючись представити себе надійним і прагматичним джерелом тактичної інформації в Бахмуті порівняно з іншими надто оптимістичними російськими джерелами.

Міністерство оборони росії (МО) раніше зіткнулося з інтенсивною негативною реакцією через заяви про те, що російські війська захопили Соледар (12 км на північний схід від Бахмута) після того, як війська "Вагнера" захопили населений пункт 11 січня. Напруженість навколо відповідальності за тактичний успіх у Бахмуті, ймовірно, продовжить підживлювати конфлікт між Пригожиним і російським МО.

Повідомляється, що темпи наступальних дій рф на лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизилися. 8 квітня Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового (13 км на північ від Авдіївки) і в межах 32 км на південний захід від Авдіївки в районі Сіверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди.

Голова Ради резервістів сухопутних військ України Іван Тимочко повідомив, що наступ росіян на Авдіївку зупинився, але російські війська зберігають свій оперативний темп біля Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Український Генштаб повідомив, що 8 квітня російські війська здійснили приблизно чверть усіх своїх штурмів в Україні в районі Мар’їнки.

російський "воєнкор" стверджував, що російські війська намагалися просунутися через ліси на північ і південь від Мар’їнки. Інший російський військовий блогер 8 квітня заявив, що за останню добу темпи російських бойових дій на лінії фронту Авдіївка-Донецьк помітно знизилися.

російські війська 8 квітня не проводили підтверджених наземних обстрілів на заході Донецької області.

"Південна вісь"

Джерела українського спецназу, розвідки та військово-морських сил показали, що 19 жовтня 2022 року українські сили безуспішно намагалися здійснити десант на східному (лівому) березі Дніпра для звільнення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Українські чиновники повідомили The Times, що близько 600 українських військовослужбовців на 30 броньованих катерах намагалися висадитися біля ЗАЕС, але лише одна українська група змогла дістатися окупованої території через російський артилерійський вогонь і використання росіянами танків для відбиття наступу українців.

Після трьох годин ближнього бою на підступах до Енергодару група відступила на західний (правий) берег Дніпра. Українські джерела заявили, що український спецназ передбачав, що росіяни вступлять у піхотний бій, турбуючись про безпеку ЗАЕС, і показали, що російські війська створили щільні лінії оборони та замінували територію поблизу.

19 жовтня ISW повідомило, що російські джерела звинуватили українців у спробі висадки поблизу ЗАЕС, але не змогли оцінити, що саме тоді відбулася посадка. Державна атомна енергетична компанія "Енергоатом" 8 квітня повідомила, що російські війська встановлюють додаткові огорожі навколо ЗАЕС і обмежують рух автотранспорту територією АЕС.

російські джерела продовжували спекулювати про запланований український контрнаступ на півдні України, включно з гіпотезами про можливість висадки українського десантного десанту через Каховське водосховище. Відомі російські військові блогери доповнили повідомлення The Times, яке додатково підтверджує, що російські сили мають важку військову техніку в безпосередній близькості від ЗАЕС.

Інший відомий "воєнкор" стверджував, що на окремих ділянках українські сили можуть дістатися до окупованої Запорізької області через Каховське водосховище за одну-три хвилини. Він заявив, що український десант малоймовірний через російські укріплення та мінування, а також через те, що українські атаки відбиватимуть зведений полк особового складу з республіки Башкортостан і частини невизначеного далекосхідного ВДВ.

Він, однак, стверджує, що така висадка може становити загрозу для російського угруповання сил на заході Запорізької області, якщо українці одночасно спробують просунутися в іншому районі. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов розширив зображення Sentinel-2, на яких показано російський протитанковий рів довжиною 70 км приблизно за 50 км на схід від Мелітополя, заявивши, що росіяни готові протистояти українським контрнаступам. Інший "воєнкор" заявив, що українські війська посилюють розвідку в Запорізькій області.

російські окупаційні чиновники та джерела стверджували, що російська ППО збила українську ракету над Феодосією на південному сході Криму 8 квітня. На геолокаційних кадрах видно вибух біля російської зенітно-ракетної бази у Феодосії.

російські військові блогери та агрегатори новин припустили, що українські війська могли використовувати українську балістичну ракету малої дальності "Грім-2" або надані США ракетні системи великої дальності ATACMS, незважаючи на те, що США не надсилали такі системи в Україну.