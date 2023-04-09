Обстріл Запоріжжя: у ДСНС розкрили нові подробиці [ Редагувати ]
У ніч неділі, 9 квітня, окупанти обстріляли Запоріжжя. Бійці ДСНС показали, як діставали жінку з-під завалів. Постраждалих могло бути і більше - на щастя, старша донька родини в момент атаки була у гостях. Про це повідомляє ДСНС України.
Станом на 8:00 на місці події загинуло 2 людей - 50-річний батько і 11-річна донька. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.
З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька була в гостях.
Як розповіли у рятувальній службі, через обстріл почалася пожежа.
В результаті обстрілу сталося часткове руйнування житлового будинку з подальшим загорянням на площі 100 кв. м, вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки і вікна у поряд розташованих будівлях.
Зазначимо, що за даними голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, загалом через обстріли регіону за добу три людини загинули, 5 поранені.
Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе та ще 15 населених пунктів стали цілями для російських снарядів: один ракетний обстріл, чотири авіаційні, п'ять атак БПЛА та 46 артобстрілів здійснив ворог.
по темі
У ніч неділі, 9 квітня, окупанти обстріляли Запоріжжя
У середу, 22 березня, під час обстрілу Запоріжжя окупанти вдарили по житловій дев'ятиповерхівці
У суботу, 8 квітня, військові рф черговий раз атакували прикордонні території Сумської області
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що 8 квітня росіяни обстріляли населені пункти Куп'янського району
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 2 квітня заявив про те, що кількість поранених людей внаслідок російського удару по Костянтинівці зросла до 11