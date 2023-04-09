У ніч неділі, 9 квітня, окупанти обстріляли Запоріжжя. Бійці ДСНС показали, як діставали жінку з-під завалів. Постраждалих могло бути і більше - на щастя, старша донька родини в момент атаки була у гостях. Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 8:00 на місці події загинуло 2 людей - 50-річний батько і 11-річна донька. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька була в гостях.

Як розповіли у рятувальній службі, через обстріл почалася пожежа.

В результаті обстрілу сталося часткове руйнування житлового будинку з подальшим загорянням на площі 100 кв. м, вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки і вікна у поряд розташованих будівлях.

Зазначимо, що за даними голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, загалом через обстріли регіону за добу три людини загинули, 5 поранені.