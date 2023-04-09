У Чорне море вийшли носії ракет рф [ Редагувати ]
У неділю, 9 квітня, росія вивела у Чорне море два ракетоносії. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.
рф вивела на бойове чергування у Чорне море 11 кораблів і збільшила кількість ракетоносіїв. Загальний залп може становити 8 крилатих ракет "Калібр".
Наразі 2 підводних човни із 8 "Калібрами" готові до застосування.
Крім того, військові закликають жителів прибережних територій бути обережними через небезпеку мін.
Пам’ятайте про мінну загрозу і на суходолі, і у прибережній зоні. Після шторму імовірне принесення до берегу морських мін. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, бо ворог не має нічого святого.
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