У неділю, 9 квітня, росія вивела у Чорне море два ракетоносії. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

рф вивела на бойове чергування у Чорне море 11 кораблів і збільшила кількість ракетоносіїв. Загальний залп може становити 8 крилатих ракет "Калібр".

Наразі 2 підводних човни із 8 "Калібрами" готові до застосування.

Крім того, військові закликають жителів прибережних територій бути обережними через небезпеку мін.