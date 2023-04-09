3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати росії в Україні за тиждень шокують [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За тиждень, з 3 по 9 квітня, українські військові ліквідували 3600 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 63 БПЛА.
Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 03-09.04 орієнтовно склали:
- особового складу 3600 осіб ліквідовано,
- танків - 18 од.,
- бойових броньованих машин - 38 од.,
- артилерійських систем - 53 од.,
- РСЗВ - 6 од.,
- засобів ППО - 3 од,
- літаків - 1 од.,
- вертольотів - 1 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 63,
- крилатих ракет - 0,
- кораблів/катерів - 0 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 65 од,
- спеціальної техніки - 13.
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