Російські військові зруйнували міст у Чернігівській області [ Редагувати ]
Російські окупанти випустили дві ракети по Новгород-Сіверській громаді у Чернігівській області 9 квітня, внаслідок чого було зруйновано міст між двома селами.
Про це повідомляє голова РВА Сергій Сергієнко у коментарі "Суспільному".
Він повідомив, що одна з ракет зруйнувала міст між селами Грем'яч та Мурав'ї. При цьому куди влучила інша ракета поки не повідомляють.
Водночас російські пропагандисти вже встигли відзвітувати, що окупанти знищили міст, який "українські диверсанти" нібито використовували для проникнення у Брянську область. Підкреслимо, що міст з'єднує два села та жодним чином не стосується росії.
по темі
Російські війська ввечері 4 квітня скинули з винищувачів Су-35 дві авіабомби на село Печенюги в Чернігівській області. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
Чернігівщині поступово вдається відновлювати інфраструктуру, але 34 населених пункта майже щодня піддаються обстрілам
Мобільність на фронті - одна з головних складових, від яких залежить безпека наших захисників. Чи не найкращу маневровість невеликим групам бійців забезпечують саморобні машини "багі". Вони стають у пригоді розвідувальним групам, важливі під час евакуації поранених.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку, полковник ЗСУ Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів
Двоє людей загинуло та одна жінка тяжко травмована внаслідок чергового воєнного злочину російських терористів. Цієї ночі московити вкотре вдарили ракетами по Запоріжжю.
Встигли повоювати на Донбасі, виходили сам-на-сам з рашистськими танками, отримували рани та контузії, втрачали побратимів. Але жоден не втратив оптимізму та віри у перемогу.