Польща - не єдина країна, що скасовує турніри з фехтування через потенційну участь росіян та білорусів.

Задля підтримки України. Європейські країни одна за одною скасовують міжнародні турніри з фехтування. Бо не хочуть, щоб у змаганнях брали участь спортсмени з росії та Білорусі. В Україні теж висловили жорстку позицію. Тетяна Логунова розкаже детальніше - про те, кому вигідно повернути країну представників-агресорок на світову спортивну арену?

Коли й де пройде етап Кубка світу з фехтування у жіночій рапірі поки невідомо. Але точно не в Польщі. Країна відмовилася від проведення турніру, який у середині квітня мало приймати польське місто Познань. Причина не спортивна, а політична. Поляки не хочуть, щоб у змаганнях брали участь учасниці з країни-агресорки росії та її сателіта Білорусі.

Дозволити атлетам з цих двох країн виступати на турнірах під нейтральним прапором дозволила Міжнародна федерація фехтування. Відповідне рішення її члени ухвалили у березні, на позачерговому конгресі. За умови, що російські та білоруські спортсмени не підтримують війну в Україні. Але як зрозуміти "за" вони чи "проти" - члени конгресу не уточнили.

Полякам ці критерії здалися непереконливими. І вони запропонували Міжнародній федерації фехтування свій варіант - розповідає Яцeк Слупскі, генеральний секретар Польської федерації фехтування.

Яцек Слупскі, генеральний секретар Польської федерації фехтування:

Ми хотіли, щоб усі спортсмени, які збиралися приїхати на наш чемпіонат, підписали заяву про те, що вони виступають проти режиму путіна та агресії росії та Білорусі проти України, що вони не є професійними військовими й не працюють в будь-яких інших органах безпеки цих країн.

Міжнародна федерація фехтування відповіла відмовою. І оприлюднила директиви, неприйнятні для Польщі.

Яцек Слупскі, генеральний секретар Польської федерації фехтування:

Директиви Міжнародної федерації фехтування вимагали від нас видати візи атлетам з росії та Білорусі. З нашої точки зору це неможливо, тому що Польська асоціація фехтування не є компетентною організацією. Також, згідно з директивами, ми повинні були б забезпечити представників цих двох країни окремим житлом, транспортом і охороною 24 години на добу.

У підсумку поляки скасували турнір. І тепер замість змагань займаються підготовкою позову до Спортивного арбітражного суду у Лозанні, де планують оскаржити рішення Міжнародної федерації про допуск російських та білоруських фехтувальників. До позову готові доєднатися й інші держави.

Яцек Слупскі, генеральний секретар Польської федерації фехтування:

Це в основному скандинавські країни - Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія. Чекаємо підтвердження від Німеччини, Франції. Думаю, приєднаються Іспанія, Португалія.

Польща не єдина країна, що скасовує турніри з фехтування через потенційну участь росіян та білорусів. Проводити їх уже відмовилися Німеччина, Данія, Франція та Фінляндія.

Проти участі росіян та білорусів і їхні колеги по цеху. Понад 300 фехтувальників підписали звернення до Міжнародної федерації із закликом переглянути рішення конгресу. Серед них атлети з європейських країн, Сполучених Штатів, Канади, Мексики, Бразилії, Японії ти Чилі. Озвучила свою позицію й Україна. Наші фехтувальники, тренери та судді бойкотуватимуть усі змагання за участі росіян та білорусів.