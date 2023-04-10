У Києві прорвало теплотрасу: вулицю заливає окропом [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У понеділок, 10 квітня, столичні телеграм-канали повідомляють про прорив теплотраси у районі бульвару Дружби народів.
Очевидці публікують відео, на яких видно, як вулиці затоплені гарячою водою та окутані парою.
При цьому автомобілі стоять і не рухаються у пробці.
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