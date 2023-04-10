Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції

Наші мужні воїни своїми діями виснажили "вагнерівців", тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

Він наголосив, що бої мають жорсткий характер з обох боків.

Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована.

Відомо, що вчора Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, де заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення.

Генерал на місці прийняв оперативні рішення та поставив задачі, а також зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, Територіальної оборони, які сьогодні героїчно протистоять наступу ворога на Бахмутському напрямку.

Сирський відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.