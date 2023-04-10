Україна повернула з російського полону 100 військових [ Редагувати ]
Україна повернула з російського полону 100 військовослужбовців. Серед яких захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.
Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля", - повідомив він.
Єрмак додав, що деякі військові дістали серйозні поранення і мають захворювання.
"Зробимо все необхідне, щоб кожен із них отримав усю необхідну допомогу", - наголосив він.
Глава Офісу президента додав, що Україна поверне всіх українських полонених додому.
"Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених із полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування - це завжди дуже складний і нервовий процес. Наші - вдома. І ми повернемо всіх. Тому що люди - головна цінність України", - наголосив Єрмак.
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