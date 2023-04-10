Нещодавній "витік документів", у яких нібито могла міститися секретна інформація про Україну, становить серйозний ризик для національної безпеки США.

Про це заявив помічник голови Пентагону Кріс Мігер.

Він підкреслив, що в результаті "зливу" було оприлюднено "надзвичайно секретну, засекречену" інформацію, яка становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" держави.

"Це дуже засекречені секретні матеріали, які люди у Міністерстві оборони і, безумовно, в інших органах влади США використовують для своєї роботи", - наголосив представник Міноборони США.