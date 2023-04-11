Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
За даними на ранок вівторка, 11 квітня, українські військові ліквідували за добу 500 російських окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 179 320 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 7 танків, 10 ББМ і 9 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 179320 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 3644 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 7038 (+10) од,
- артилерійських систем - 2765 (+15) од,
- РСЗВ - 535 (+1) од,
- засоби ППО - 282 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2332 (+9),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5620 (+13) од,
- спеціальна техніка - 316 (+5).
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