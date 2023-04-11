За даними на ранок вівторка, 11 квітня, українські військові ліквідували за добу 500 російських окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 179 320 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 7 танків, 10 ББМ і 9 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали: