Шмигаль прибув із візитом до Канади [ Редагувати ]
У вівторок, 11 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади із робочим візитом. Про це заявив глава Кабінету міністрів повідомив у Telegram.
Дружня Канада. Країна, яка однією з перших приходить на підтримку України. Цього тижня працюємо тут і в США. Проведемо зустріч із прем'єром Канади Джастіном Трюдо та віце-прем'єром Христею Фріланд.
Прем'єр-міністр також зазначив, що заплановані зустрічі з чиновниками США та участь у Spring Meetings.
Готуємо нові домовленості та угоди щодо посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої країни.
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