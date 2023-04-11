Алея на батьківщині Тараса Шевченка - це один із перших етапів екологічної акції "Шевченко єднає Україну".

"Шевченко єднає Україну". Така екологічна акція стартувала в Україні. Мета - висати саджанці жолудів легендарного Дуба Шевченка. Черкащина стала однією з перших областей. 25 молодих дерев, що символізуватимуть 24 області України та Крим висадили на Алеї незламності.

Десятки лопат і ящики із саджанцями. Сьогодні у національному заповіднику створюють Алею незламності.

Шестирічний Сашко зосереджено і обережно присипає ямку землею. Хлопчик уперше висаджує дерево. Вже майже рік, як родина Сашка поїхала з рідного міста.

Ірина Федорова, учасниця екологічної акції:

Бахмут - це наша родина, ми всі друг друга знали, у нас був садочок, родина, бубуся-дідусь, наше житло, це все наше життя, будем садить заради нашого життя, щоб наш бахмут всі запам'ятали.

Ці дерева - нащадки величних легендарних дубів Шевченка, що ростуть на території маєтку пана Енгельгарда. Під розлогими гілками Тарас Шевченко створював перші малюнки.

Валерій Кулик, староста села Будище:

Він ховав уже перші свої малюнки в цьому дубові, бо він вночі малював та пан за це наказував, бо палив багато свічок, так старожили кажуть, то він ховав од пана.

Дерева, хоч і давні, та їх життя і досі намагаються подовжити.

Сергій Смалько, голова Шевченківської сільської ради:

Це дупло догяладала раніше і Національна академія наук, приїжджала сюди, бачите що дуб стягнутий металевими шинами, також в 60х роках після блискавки були встановлені оці опори, трошки пізніше встановлювалось додаткові опори.

Алея на батьківщині Тараса Шевченка - це один із перших етапів екологічної акції "Шевченко єднає Україну". Тут висадили 25 дерев, які символізують кожну область та Крим, решту саджанців передадуть у інші регіони країни.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної державної адміністрації: