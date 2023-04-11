Розвідка Великої Британії вважає, що витік секретної інформації з Пентагону продемонстрував серйозний рівень неточності.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Там радять обережніше ставитись до інформації, бо вона може бути дезінформацією та не відповідати дійсності.

"Витік нібито секретної інформації США, про який широко повідомлялося, продемонстрував серйозний рівень неточності. Читачі повинні бути обережними й не приймати за чисту монету твердження, які можуть призвести до поширення дезінформації", - сказано в повідомленні.