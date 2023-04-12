Канада дає 21 тисячу штурмових гвинтівок і 38 кулеметів [ Редагувати ]
Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає 21 тисячу штурмових гвинтівок та 2,4 млн набоїв. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час візиту до Канади прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Ананд оголосила, що йдеться про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.
Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності.
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