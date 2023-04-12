Сербська влада погодилася поставити зброю Україні або вже відправила її. Це випливає з таємного документа Пентагону, який потрапив у мережу внаслідок нещодавнього витоку. У якій кількості та яка зброя могла бути поставлена, невідомо, пише Reuters.

Агентство посилається на документ від 2 березня, який має назву "Європа/ Відповідь на російсько-український конфлікт". Він включає діаграму з перерахуванням оціночних позицій 38 європейських країн у відповідь на прохання України про надання військової допомоги. У документі кілька категорій:

країни, які зобов'язалися забезпечити навчання українських військових та летальну допомогу;

країни, які вже надали летальну допомогу, навчання чи те, й інше;

країни, які мають "військові здібності та політичну волю" надати допомогу в майбутньому.

Австрія та Мальта - єдині країни, від яких не надійшло згоди з жодної з категорій. Сербія, згідно з діаграмою, відмовилася проводити навчання українських сил, але зобов'язалася відправити летальну допомогу або вже надала її. Також у документі йдеться, що Сербія готова надати зброю Україні у майбутньому.

Reuters уточнює, що документ має гриф секретно і позначку "NOFORN", що забороняє його передачу іноземним спецслужбам та військовим. На ньому також стоїть печатка канцелярії Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Офіс президента Сербії Олександра Вучича, посольство України та Пентагон жодним чином не коментували інформацію.

Сербія є єдиною європейською країною, яка не підтримала санкції проти росії через вторгнення в Україну.