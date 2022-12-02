Через Сербію ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти росії - Вучич [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сербія не стане обхідним шляхом для санкцій Європейського союзу проти росії.
Про це повідомляє президент Сербії Александр Вучич.
"Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші державні органи затримали людей з компаній, які були залучені до обходу санкцій проти Російської Федерації", - заявив Вучич.
Сербія планує вступити до Європейського союзу, проте у той же час її критикують через те, що країна не запровадила санкцій проти росії. Країна імпортує весь свій газ із рф.
Також єдина нафтова компанія NIS перебуває в контрольному пакеті акцій "Газпром нафти" і "Газпрому".
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