Сербія не стане обхідним шляхом для санкцій Європейського союзу проти росії.

Про це повідомляє президент Сербії Александр Вучич.

"Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші державні органи затримали людей з компаній, які були залучені до обходу санкцій проти Російської Федерації", - заявив Вучич.

Сербія планує вступити до Європейського союзу, проте у той же час її критикують через те, що країна не запровадила санкцій проти росії. Країна імпортує весь свій газ із рф.

Також єдина нафтова компанія NIS перебуває в контрольному пакеті акцій "Газпром нафти" і "Газпрому".