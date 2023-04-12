"Нова війна з Четвертим рейхом": Данілов про компроміси з рф [ Редагувати ]
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що світ не повинен йти на жодні компроміси з росією, в інакшому випадку він отримає ганебний мир та нову війну з російським Четвертим рейхом. Про це повідомляється у його Facebook.
Як відзначив секретар РНБО, формулу перемоги України й демократії на відміну від формули поразки - можна обговорювати.
Прирівнюючи російського диктатора володимира путіна до Адольфа Гітлера, Данілов відзначив, що якщо світ продовжить "тиснути руку" агресору й обере ганебний мир - в майбутньому він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом.
Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах.
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