Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що світ не повинен йти на жодні компроміси з росією, в інакшому випадку він отримає ганебний мир та нову війну з російським Четвертим рейхом. Про це повідомляється у його Facebook.

Як відзначив секретар РНБО, формулу перемоги України й демократії на відміну від формули поразки - можна обговорювати.

Прирівнюючи російського диктатора володимира путіна до Адольфа Гітлера, Данілов відзначив, що якщо світ продовжить "тиснути руку" агресору й обере ганебний мир - в майбутньому він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом.