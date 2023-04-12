Страсна п'ятниця: що не можна робити 14 квітня [ Редагувати ]
Наприкінці Страсного тижня, 16 квітня, православні християни святкуватимуть велике церковне свято - Пасху. Найбільш суворим днем у питанні заборон вважається серед вірян Страсна п'ятниця.
Цьогоріч Страсна п'ятниця випала на 14 квітня. Це - найскорботніший день передпасхального тижня.
Що можна і не можна у Страсну п'ятницю
- Це найсуворіший пісний день усього Великого посту. Навіть якщо людина не постилася, але бажає надолужити упущене хоч трохи, можна почати у п'ятницю.
- Віряни у цей день відмовляються від будь-якої їжі до виносу Плащаниці. Десь о 3 дня дозволено вгамувати голод скибочкою хліба і склянкою чистої води. За повір'ям, якщо людина зможе витерпіти спрагу упродовж Страсної п'ятниці - весь рік питво не завдасть шкоди.
- Заборонено веселитися. Варто утриматися від відвідування розважальних закладів та заходів. Мається на увазі, що цілеспрямовано не можна бути у піднесеному настрої в Страсну п'ятницю. Людина, яка надто радісна в цей день - може весь наступний рік проплакати
- Не можна прати, шити та різати. Взагалі заборонено робити будь-яку роботу по дому в Страсну п'ятницю.
- Не можна затіювати сезонні роботи в полі та на городі – це теж нічого хорошого не принесе, лише горе та нещастя. Мається на увазі - не можна торкатися землі гострими та металевими предметами. Навіть від пересадки кімнатних рослин або розсади краще відмовитися. Примітно, що з цього правила є виняток: вважається, що петрушка, посаджена в Страсну п'ятницю, принесе подвійний урожай.
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