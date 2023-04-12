Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив тему відновлення держави після війни під час зустрічі спецформату підтримки за участю міжнародних партнерів.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 12 квітня.

"Щойно взяв участь у зустрічі спеціального формату підтримки України – фінансового. Цей захід відбувається у Вашингтоні й обʼєднує міністрів фінансів міцних демократій – наших партнерів, Єврокомісію, керівників міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Тема – передусім відновлення. Відновлення нашої країни після бойових дій", – розповів президент.

Він додав, що подякував партнерам за допомогу у збереженні стійкості України та фінансової стабільності. Водночас Зеленський закликав партнерів бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні нормального життя.

"Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста", – наголосив президент.

Він зауважив, що світ знає про необхідне рішення – щодо активів Росії, тамтешніх посадовців та олігархів.

"Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора. І все для цього ми робимо", – запевнив Зеленський.