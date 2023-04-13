Великодній задум втілювали в життя за ініціативи командування Об'єднаних сил ЗСУ, стараннями благодійників-підприємців та за підтримки ПЦУ.

Смак свята та благословення для захисників. У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі митрополит Епіфаній освятив для фронту тисячі великодніх пасок, які спекли благодійники. Усе доправлять українським воїнам до Великодня. Процес освячення бачила Ярина Марків.

Світло переможе темряву, правда - брехню, добро переможе зло. Це істина Христового Воскресіння й боротьби України за незалежність. А великодній хліб - символ великого відродження.

Майже шість тисяч великодніх пасочок - у Михайлівському Золотоверхому соборі. Усі вони для наших захисників. Освячені митрополитом Епіфанієм - настоятелем Православної Церкви України.

Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України:

Це вже така певна традиція нашої української церкви, що напередодні Великодня завдяки благодійникам ми відправляємо десятки тисяч пасок для наших новітніх героїв, воїнів, які зараз боронять нашу територіальну цілісність. Саме через хліб, через паску ми передаємо їм своє благословення і нашу любов. Щоб вони відчували що вся Україна зараз в стані цієї боротьби.

Борис Кутовий, військовий капелан Командування Об'єднаних Сил ЗСУ:

Це не тільки пасочка, не тільки пасхальний кулич. Це символ благословіння, благословіння наших бійців на захист рідної землі на захист українців і на перемогу.

Освячені паски поїдуть до захисників, які виконують завдання в Північній операційній зоні - від Волині до Харкова, ще частина - на схід. А оборонці Києва - великодні подарунки отримали вже.

Назар Михалевич, солдат військової служби 101-шої бригади охорони Генштабу ЗСУ:

Кожен, як сказати, військовослужбовець в тилу чимось займається, хтось на передку охороняє нашу територіальну цілісність, хтось тут займається, кожен щось своє виконує.

Олексій військовослужбовець 101-шої бригади охорони Генштабу ЗСУ

Паска - це для мене як символ перемоги. Ми в неї віримо. Ми віримо, що Великдень нам принесе перемогу.

Великодній задум втілювали в життя за ініціативи командування Об'єднаних сил ЗСУ, стараннями благодійників-підприємців та за підтримки ПЦУ.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗС України:

Це мотивація наших воїнів. Вони є часткою нашого суспільства і наше суспільство воно має поділитися з тими урочистими хвилинами, які будуть незабаром коли почнеться святкування Великодня. І передаючи таким чином паски, ми передаємо їм частку духовної підтримки від Православної церкви України, а також від українського народу.

Київські ж підприємці кажуть, наші бійці обожнюють смаколики.

Віктор Поліщук, директор кондитерського підприємства:

Із задоволенням вони отримують і просять, щоб ми постійно їм передавали наші тістечка заварні.

Юлія Ярмоленко, представниця кондитерського підприємства:

Займаємося благодійністю зі спочатку війни й в цьому заході теж вирішили бути разом з нашими військом і нашим духовенством.

Людмила Константінова, представниця пекарського підприємства:

Я хочу особисто від компанії, особисто від себе подякувати всім нашим хлопцям, що вони нас обороняють, захищають. Низький уклін.

Загалом цьогоріч освятять та передадуть на фронт понад 20 тисяч пасок. Водії у супроводі військових капеланів обіцяють доставити великодній хліб до кожного полку, кожної позиції, кожному українському воїну.

Ярина Марків, кореспондентка: