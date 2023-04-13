Сили спеціальних операцій разом із Силами оборони "хаймарснули" ще одну "жирну" ціль.

На Донецькому напрямку українські захисники виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Станція знаходилася досить далеко за лінією зіткнення.

Координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово знають свою роботу. На відео момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS.

За твердженням російських ЗМІ, Р-330Ж здатен перехоплювати й придушувати канали управління БПЛА та супутниковий та мобільний зв'язок (20-50 км).

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року ЗСУ знищили лише чотири Р-330Ж: у березні 2022 року під Києвом, у травні 2022-го, у вересні 2022-го під Харковом та 26 березня 2023 року.