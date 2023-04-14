Мера Полтави Олександра Мамая звільнили з посади на виконання вироку суду. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову О. Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. 12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради О. Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства.

На початку березня Мамая засудили до п'яти років позбавлення волі та відсторонили від посади на один рік у справі про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

Детективи НАБУ встановили, що міський голова Полтави, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу двох жінок, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.

Водночас цих двох жінок регулярно вносили до табелів обліку використання робочого часу, щоб вони могли отримувати зарплату. Це у підсумку призвело до завдання місцевому бюджету збитків на понад 570 тис. грн.

Аби не сісти до в'язниці, відповідно до угоди про визнання винуватості Мамай перерахував 2 млн грн на "Армію дронів". І на один рік відсторонений від посади.