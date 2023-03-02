Мера Полтави Олександра Мамая засудили до п'яти років позбавлення волі та відсторонили від посади на один рік у справі про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків.

Детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ встановили, що міський голова Полтави, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу двох жінок, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.

Водночас цих двох жінок регулярно вносили до табелів обліку використання робочого часу, щоб вони могли отримувати зарплату. Це у підсумку призвело до завдання місцевому бюджету збитків на понад 570 тис. грн.

Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком 1 рік.

Крім того, за умовами угоди міський голова зобов’язується перерахувати у Фонд United 24 на "Армію дронів" 2 млн грн. У залі суду Мамай заявив:

Що спонукало мене до цієї дії, я досі не можу дати сам собі відповідь. Юридично ми всі перебуваємо на судовому засіданні, а морально винен у всьому лише я.

Мер Полтави заявив, що попри корупційний скандал не планує складати повноваження:

Через рік повертаюсь на посаду міського голови. Повноваження ніхто складати не буде. Мене обирала територіальна громада.

Інші обвинувачені у справі, а саме два підставні працівники та посібники у розтраті коштів, також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж затверджені судом.

Відповідно до угоди їм призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік.