Мера Полтави Мамая засудили до п'яти років умовно [ Редагувати ]
Мера Полтави Олександра Мамая засудили до п'яти років позбавлення волі та відсторонили від посади на один рік у справі про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків.
Детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ встановили, що міський голова Полтави, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу двох жінок, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.
Водночас цих двох жінок регулярно вносили до табелів обліку використання робочого часу, щоб вони могли отримувати зарплату. Це у підсумку призвело до завдання місцевому бюджету збитків на понад 570 тис. грн.
Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком 1 рік.
Крім того, за умовами угоди міський голова зобов’язується перерахувати у Фонд United 24 на "Армію дронів" 2 млн грн. У залі суду Мамай заявив:
Що спонукало мене до цієї дії, я досі не можу дати сам собі відповідь. Юридично ми всі перебуваємо на судовому засіданні, а морально винен у всьому лише я.
Мер Полтави заявив, що попри корупційний скандал не планує складати повноваження:
Через рік повертаюсь на посаду міського голови. Повноваження ніхто складати не буде. Мене обирала територіальна громада.
Інші обвинувачені у справі, а саме два підставні працівники та посібники у розтраті коштів, також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж затверджені судом.
Відповідно до угоди їм призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік.
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