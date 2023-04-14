У всіх регіонах України офіційно закінчився опалювальний сезон. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз, голова Штабу з підготовки до опалювального періоду 2022/23 рр. Олексій Чернишов, передає пресслужба "Нафтогазу".

Він наголосив, що Група Нафтогаз вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму.

Про завершення опалювального сезону повідомила і пресслужба "Укренерго".

Станом на 14 квітня 2023 року виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Опалювальний сезон завершився у всіх областях.

В Україні працюють всі види генерації. Багато води у річках забезпечує активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби, і ще більше зростання генерації ГЕС при покритті пікового споживання зранку та ввечері. Зокрема, у певний період часу частка ГЕС у структурі виробництва становить близько 20%, заміщаючи частину теплової генерації.

В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Триває експорт електроенергії в Молдову (до 98 МВт в різні години). Також триває незначний імпорт зі Словаччини (2-4 МВт у різні години).

Нагадаємо, згідно з встановленими нормами, за середньої температури повітря понад +8°С впродовж трьох діб послуги з центрального теплопостачання споживачів припиняються.