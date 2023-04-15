Росія готується до тривалої війни з Україною, вводячи електронні повістки - британська розвідка [ Редагувати ]
На території росії мобілізуватимуть за допомогою електронних повісток. Це вказує на підготовку москви до тривалої війни.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, 11 квітня Держдума рф ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу. Ключовим наслідком цього заходу є те, що в майбутньому влада зможе вручати повістки в електронному вигляді, а не поштою, що усуває одну перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову.
За даними британської розвідки, тепер, коли дані про призов окремих осіб у цифровому вигляді пов'язані з іншими державними онлайн-сервісами, цілком імовірно, що влада каратиме ухилянтів, автоматично обмежуючи права на працевлаштування та обмежуючи поїздки за кордон.
Повідомляється, що заходи набудуть чинності пізніше цього року. При цьому вони безпосередньо не вказують на якусь велику нову хвилю примусової мобілізації. Зараз росія приділяє першочергову увагу набору додаткових добровольчих військ.
"Цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до надання особового складу, оскільки росія очікує затяжного конфлікту в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.
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