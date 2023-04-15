Розв'язана росією війна завдає Україні колосальної шкоди. Скільки втратило сільське господарство України через агресію рф розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"З кожними можливостями звільнення наших територій цифри про збитки агропідприємств збільшуються. Те, що ми маємо на сьогодні, це зафіксовані прямі і не прямі збитки які сягають більше ніж 40 млрд доларів та по мірі збитків ми їх рахуємо. Сьогодні приймаються рішення, щоб ці втрати можна було пом'якшити для товаровиробників. Ми вітаємо рішення Верховної Ради, яка прийняла законопроєкт в цілому, що звільняє прифронтові зони, та зони де ідуть активні бойові дії, тимчасово окуповані території, тож ті території, не обтягувалися податками. Очікуємо, що і президент України підтримає цей закон і підпише його. Цього чекають десятки тисяч людей, які майже рік не займались будь-якою господарською діяльністю", - каже він.

Марчук додав, що "якщо говорити про заміновані території, то це штовхало б людей виходити самім на заміновані поля і розміновувати самостійно. Розумієте, що це могло б призвести до нещасних випадків".