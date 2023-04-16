Авіакатастрофа МАУ під Тегераном: Іран виніс вирок 10 військовим [ Редагувати ]
Суд Ірану засудив 10 військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни до тюремного ув'язнення за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана 2020 року.
Про це повідомляє офіційний портал новин судової системи Ірану Mizan Online.
Військовослужбовців засудили до тюремного терміну від одного до 13 років. Вироки було винесено після 20 судових слухань і "детального розслідування" протягом трьох років.
Головний обвинувачений у цій справі, названий "командиром системи оборони Тор М-1", був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за ненавмисне вбивство 176 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту рейсу PS752 літака МАУ. Йому дали ще 10 років за ігнорування протоколу та "масштаб наслідків своїх дій".
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