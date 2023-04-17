"Бахмут та Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій" - Маляр [ Редагувати ]
Українські міста Мар'їнка та Бахмут залишаються в епіцентрі бойових подій. Як повідомляється у Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
Однак українські військові мужньо боронять їх.
За її словами, основними наступальними напрямками росіян є Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Однак там дії росіян є марними.
Генштаб додав ще один напрямок - Куп'янський. Поблизу населеного пункту Синьківка. Дії ворога даремні.
Вона зауважила, що ворог збільшив інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів у Бахмуті. Він просто рівняє будівлі та споруди міста з землею.
Наші оборонці здійснювали сьогодні як оборонні дії, так і активні штурмові. Дякуємо нашим мужнім і незламним воїнам за стримування просування ворога та його знищення.
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