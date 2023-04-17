Українські міста Мар'їнка та Бахмут залишаються в епіцентрі бойових подій. Як повідомляється у Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

Однак українські військові мужньо боронять їх.

За її словами, основними наступальними напрямками росіян є Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Однак там дії росіян є марними.

Генштаб додав ще один напрямок - Куп'янський. Поблизу населеного пункту Синьківка. Дії ворога даремні.

Вона зауважила, що ворог збільшив інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів у Бахмуті. Він просто рівняє будівлі та споруди міста з землею.