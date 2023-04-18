Окупанти перегруповуються на півдні України, остерігаючись контрнаступу. У той же час, в Бахмуті продовжують точитись важкі бої. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної 17 квітня. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Григорівки (11 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

російський військовий блогер стверджував, що бої точилися біля Коломийчихи (10 км на захід від Сватового) і що російські сили здійснили невдалі наземні атаки поблизу Торського, Тернів, Невського (усі від 14 до 18 км на захід або північний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

16 квітня російський "воєнкор" заявив, що російські війська здійснили обмежене просування на південь від Площанки (16 км на північний захід від Кремінної) і що бої точилися поблизу району Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної).

На кадрах, опублікованих 17 квітня, нібито видно, як російські сили, ймовірно, десантники (ВДВ), використовують термобаричні артилерійські системи ТОС-1А поблизу Кремінної. Військивй блогер 17 квітня заявив, що російська авіація здійснила більше вильотів на сватівському напрямку, ніж за будь-який нещодавній час.

Бої на Донбасі

Станом на 17 квітня російські війська досягли подальших успіхів у Бахмуті. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 квітня, показують, що сили групи "Вагнера" просунулися на північ від траси T0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут вздовж головної залізниці в Бахмуті.

Міністерство оборони (МО) росії заявило, що десантно-штурмові загони, ймовірно, це були сили групи "Вагнера", захопили два невстановлені квартали на північному заході та в центрі Бахмута.

російський "воєнкор" стверджував, що війська "Вагнера" просунулися в північному Бахмуті, намагаються закріпитися між Бахмутом і Хромовим (2 км на захід від Бахмута) і борються за контроль над залізницею в центрі Бахмута. Він також стверджував, що звичайні російські сили ведуть позиційні бої на північ від Бахмута.

Інший військовий блогер стверджував, що війська "Вагнера" продовжують проводити наземні атаки в північному, західному та південному Бахмуті. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від Бахмута в районі Хромового та на південний захід від Бахмута в районі Іванівського (3 км на південний захід) і Предтечине (12 км на південний захід).

Інші "воєнкори" стверджували, що російські повітряно-десантні сили (ВДВ) і особовий склад 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР" сформували безперервну лінію оборони вздовж північного флангу "Вагнера" на лінії Заліжнянське-Сакко і Ванцетті-Миколаївка-Яковлівка-Берестове, а російська 106-а ВДВ Дивізія діє на цій лінії біля Соледара.

Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин спробував виправдати повільне просування Вагнера в Бахмуті 17 квітня, ймовірно, намагаючись змусити російське Міноборони забезпечити послідовне та достатнє постачання артилерійських снарядів. Пригожин стверджував, що "Вагнеру" потрібно щонайменше 6000 снарядів протягом невизначеного періоду часу, щоб просуватися більше ніж на 100-200 метрів на день.

Пригожин стверджував, що війська "Вагнера" зазнають менше втрат, якщо отримають більше снарядів. Раніше Пригожин критикував Міноборони за те, що воно не забезпечило "Вагнер" достатньою кількістю артилерійських снарядів, і закликав інформаційний простір чинити тиск на Міноборони, щоб воно надавало їх більше.

17 квітня російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки), Північного (5 км на захід від Авдіївки), Водяного (8 км на південний захід від с. Авдіївка), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Невельського (6 км на північний захід від м. Донецьк) та в Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки).

російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки на Авдіївку з південного напряму поблизу Опитного та безпосередньо на схід від Крутої Балки.

Колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що кілька невстановлених російських штурмових рот зазнали значних втрат на авдіївському напрямку під час неефективних "м’ясних штурмів", які, як стверджував Гіркін, російські сили вели більше року.

Речник Українського об’єднаного прес-центру оборони Таврійська полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська відвели з Мар’їнського напрямку у невизначені райони два підрозділи ВДВ не визначеного типу для відновлення втрат.

17 квітня російські війська не проводили жодних підтверджених або стверджуваних наземних атак у західній частині Донецької області. Міноборони росії стверджувало, що російські війська відбили три українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

"Південна вісь"

17 квітня російські війська продовжили оборонні приготування на півдні України. Українські військові джерела повідомили, що російські війська будують укріплення та оборонні рубежі в Херсонській та Запорізькій областях.

російські військові блогери попередили, що українські війська готуються до контрнаступальних дій на херсонському та запорізькому напрямках, а одне російське джерело зазначило, що російські сили "неспокійні" та перегруповуються через стурбованість українськими атаками.

Південне оперативне командування Збройних сил України зазначило, що російські війська додали до чорноморського корабельного угруповання ще один надводний ракетоносець і що зараз у Чорному морі перебуває 16 ракет "Калібр". російські війська продовжували регулярні обстріли вздовж південної лінії фронту.