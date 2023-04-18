Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. За його словами нині для відповідних проектів країна потребує понад 14 мільярдів доларів.

Шмигаль повідомив, що під час поїздки до США було підписано Меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проектів відновлення й розвитку.

"Одна з ключових тем обговорення під час цього візиту - план відновлення України. Таке відновлення починається вже цього року, і нам потрібно мобілізувати 14,1 млрд доларів для відповідних проектів", - повідомив прем'єр.