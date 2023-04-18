Відновлення України: Шмигаль розповів, скільки необхідно грошей [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. За його словами нині для відповідних проектів країна потребує понад 14 мільярдів доларів.
Шмигаль повідомив, що під час поїздки до США було підписано Меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проектів відновлення й розвитку.
"Одна з ключових тем обговорення під час цього візиту - план відновлення України. Таке відновлення починається вже цього року, і нам потрібно мобілізувати 14,1 млрд доларів для відповідних проектів", - повідомив прем'єр.
по темі
Два найважливіших прохання озвучив український прем'єр Шмигаль під час недавнього візиту до Вашингтона. Попросив американське керівництво - переглянути політику поставок і все ж погодити надання Києву літаків F-15 та F-16.
Російський диктатор володимир путін несе відповідальність за те, що його солдати жорстоко стратили українського військового
Контрнаступ українських сил може розпочатися влітку. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль американському виданню The Hill
У вівторок, 11 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади із робочим візитом
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду з робочим візитом. Він хоче обговорити постачання нашій країні бронетехніки та боєприпасів