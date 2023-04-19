Не на жарт злякалися: найманці "Вагнера" про контрнаступ України [ Редагувати ]
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Збройні сили України вже проводять контрнаступальні дії по всій лінії фронту, а командування ЗСУ має кілька планів звільнення територій від російських окупантів.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
За словами Маляр, ЗСУ успішно зупиняють ворога на різних напрямках, включаючи Бахмут.
"Наступ йде на чотирьох основних напрямках з боку ворога: Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський. Там здійснюють активні штурмові дії наших ЗСУ і це теж контрнаступальні дії", - заявила Маляр.
Тим часом український контрнаступ не на жарт злякав найманців та головорізів із російської ПВК "Вагнер", про що свідчить заява одного з її бійців. Терорист каже, що Україна зосередила угруповання до "80 тисяч військовослужбовців".
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