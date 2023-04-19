ЗСУ стримують росіян та завдають їм суттєвих втрат: Сирський про Бахмут [ Редагувати ]
Українські військові стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута та завдають їм значних втрат.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
Він зазначив, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром наступу рф.
"Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат", - написав командувач Сухопутних військ.
Сирський додав, що минулої ночі, окрім живої сили та техніки росіян, українські підрозділи ППО знищили два ворожі безпілотники - "Орлан" та ZALA.
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