Спалах у небі над Києвом: в NASA прокоментували незвичне явище [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У американському космічного агенстві відреагували на яскравий спалах в небі над Києвом.
Про це повідомляє BBC.
В NASA повідомляли, що 19 квітня очікується спуск з орбіти апарату RHESSI, призначеного для спостереження за спалахами та коронарними масовими викидами на Сонці. Він був запущений у 2002 році та виведений з експлуатації у 2018 році.
Представник NASA Роберт Маргетта розповів, що наразі супутник залишається на орбіті та не входив у атмосферу землі, тож він не міг пролітати над Києвом.NASA та міністерство оборони продовжують його відстежувати. Інші супутники компанії також не входили в атмосферу з орбіти.
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