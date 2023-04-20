Майже 700 окупантів ліквідовано: нові втрати росії в Україні [ Редагувати ]
За даними ранку четверга, 20 квітня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 184420 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БММ і 10 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3667 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7120 (+10) од,
- артилерійських систем - 2825 (+6) од,
- РСЗВ - 539 (+1) од,
- засоби ППО - 285 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2386 (+10),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5707 (+15) од,
- спеціальна техніка - 332 (+2)
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