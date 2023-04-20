Маршрут реабілітації військових повністю відпрацьований. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Маршрут реабілітації військових повністю відпрацьований. Якщо десь щось не спрацьовує на місцях - є гарячі лінії, є Національна служба здоров'я України, яка постійно моніторить цей процес, є військові лікарі. Так, пораненим надається первинна допомога прямо в зоні бойових дій, потім він відправляється до польового шпиталю, який знаходить трошки далі зони бойових дій. Після того він евакуююється спеціальним транспортом до лікарень, де не проходять бойові дії. На сьогоднішній день в Україні люба лікарня зобов'язана приймати пораненого, але це відбувається строго за доправленням військових лікарів", - зазначив Радуцький.

Він додав: "Далі вже на реабілітацію у 99% наші військові потрапляють до цивільних медичних закладів, які мають пакети з реабілітації. На сьогодні це 413 медзакладів. Пакет реабілітації на одну людину складає сьогодні 33 607 гривень. Це сума, яку сплачує НСЗУ. Навіть сьогодні ми дозволяємо людині самостійно обирати собі навіть те, яке він хоче отримати протезування".