Бомбили самі себе: росія визнала удар по Білгороду [ Редагувати ]
У четвер увечері, 20 квітня, в російському Білгороді стався сильний вибух, в результаті якого утворилася величезна вирва. У російському міноборони визнали, що це був "дружній вогонь".
Про це повідомили російські Telegram-пабліки.
За інформацією, що розповсюджується владою країни-агресора, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".
За даними росіян, з літака СУ-34 ПКС було скинуто боєприпас, що спричинило вибух. Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про кількох постраждалих.
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