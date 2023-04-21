У четвер увечері, 20 квітня, в російському Білгороді стався сильний вибух, в результаті якого утворилася величезна вирва. У російському міноборони визнали, що це був "дружній вогонь".

Про це повідомили російські Telegram-пабліки.

За інформацією, що розповсюджується владою країни-агресора, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".

За даними росіян, з літака СУ-34 ПКС було скинуто боєприпас, що спричинило вибух. Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про кількох постраждалих.