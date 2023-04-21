630 окупантів не повернуться додому: оприлюднено втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними на ранок п'ятниці, 21 квітня, українські військові ліквідували за добу 630 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 185 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 ББМ та 8 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 185050 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3668 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7126 (+6) од,
- артилерійських систем - 2827 (+2) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 285 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2394 (+8),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5713 (+6) од,
- спеціальна техніка - 334 (+2)
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