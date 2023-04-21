Внаслідок атаки дронами вночі, 21 квітня, є потрапляння в об'єкт інфраструктури Вінницької області.

Про це повідомляє керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури, у Вінницькій області. Але все ж таки більшість "шахедів" були збиті", - розповіла вона.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни запускали дрони на Київ.