Нічна атака дронами: у Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури [ Редагувати ]
Внаслідок атаки дронами вночі, 21 квітня, є потрапляння в об'єкт інфраструктури Вінницької області.
Про це повідомляє керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону "Єдині новини".
"На жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури, у Вінницькій області. Але все ж таки більшість "шахедів" були збиті", - розповіла вона.
Нагадаємо, в ніч на 21 квітня на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни запускали дрони на Київ.
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