У питанні так званої української кризи Китай виступає за переговори. Пекін "не нагнітає ситуації".

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, якого цитує The Guardian.

"Китай не нагнітає ситуацію в Україні, а виступає за мирне вирішення міжнародних суперечок шляхом діалогу та дипломатії", - заявив він.

Також китайський міністр сказав, що Пекін нібито "не має наміру брати участь у великій конкуренції за владу", додавши, що він виступає "проти спроб побудувати стіни та бар’єри", які перериватимуть міжнародні ланцюги поставок.