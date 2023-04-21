У Китаї зробили дивну заяву щодо війни в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У питанні так званої української кризи Китай виступає за переговори. Пекін "не нагнітає ситуації".
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, якого цитує The Guardian.
"Китай не нагнітає ситуацію в Україні, а виступає за мирне вирішення міжнародних суперечок шляхом діалогу та дипломатії", - заявив він.
Також китайський міністр сказав, що Пекін нібито "не має наміру брати участь у великій конкуренції за владу", додавши, що він виступає "проти спроб побудувати стіни та бар’єри", які перериватимуть міжнародні ланцюги поставок.
по темі
Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Емманюелю Бонну опрацювати деталі мирного плану з головою канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ван І
Україна не бачить фактів використання росією китайської зброї, незважаючи на таку інформацію, опубліковану з посиланням на "секретні документи" Пентагону
Китай не продаватиме зброю жодній зі сторін "російсько-українського конфлікту", а також контролюватиме експорт продукції подвійного призначення відповідно до законів та правил. Про це заявив на пресконференції за підсумками візиту до Китаю глави МЗС Німеччини Анналени Бербок міністр закордонних справ КНР Цінь Ган
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу 16-19 квітня відвідає росію з офіційним візитом. 13 квітня газета The Washington Post з посиланням на злиті документи Пентагону повідомила, що, за даними американської розвідки, Китай схвалив надання зброї росії
Вплив Китаю на росію матиме далекосяжні наслідки для Європи та відносинах з КНР