Росіяни визнали, що самі скинули авіабомбу на Бєлгород, щоб не деморалізувати громадян. Керівництво рф боїться визнавати, що їхня країна може бути незахищеною.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами, після випадкового удару по Бєлгороду росіяни порахували ризики і тому визнали, що самі бомбили свою територію.

"Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що це Україна атакувала - тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді будуть розуміти, що Росія не захищена", - зазначив Подоляк.

Він додав, що після подібних випадків, як у Бєлгороді, залякування Кремля та диктатора володимира путіна виглядають кумедно.

"Я зараз анекдотично скажу. Коли путін виходить і говорить, що ми можемо використати тактичну ядерну зброю, тут питання чи не в Воронежі вона буде? Там же ППО немає. В нас то ППО є, а в них же немає", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня у російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи, а місцеві жителі опублікували у мережі фото великої вирви.

Пізніше Міноборони рф визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу.