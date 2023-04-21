У найближчі тижні США почнуть навчання українських бійців на танках Abrams - AP [ Редагувати ]
У пʼятницю, 21 квітня, на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн, було ухвалено рішення розпочати навчання українських бійців на американських танках Abrams вже найближчими тижнями. Про це повідомляє Associated Press.
Як пише видання, посилаючись на офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня.
Українські військові розпочнуть навчання через пару тижнів. Ці тренування займуть близько 10 тижнів.
Вказано, що навчання проходитимуть не на тих танках, які США передадуть Україні, Натомість у Штатах вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки українцям на передову.
Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Цистерни цих машин переобладнуються під потреби України.
За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку - одні навчаться керувати танками, а інші - ремонтувати та обслуговувати їх.
Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками.
по темі
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн доларів, який, зокрема, включатиме 40 снайперських гвинтівок.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що операції Збройних сил України на території росії є цілком прийнятними в умовах загарбницького нападу рф на нашу країну
В одному з сіл Київської області, який рік тому звільнили від окупантів, знайшли протитанкову міну рф
Глава Пентагона Ллойд Остін заявив, що на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" будуть обговорені три ключові питання
Міжнародна благодійна організація Dorcas продовжує надавати грошову допомогу переселенцям у Запорізькій та Закарпатській областях