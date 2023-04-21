Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що найзапекліші бої тривають на сході Україні, епіцентром залишається Бахмут. На окремих ділянках ворог просувається. Про це вона повідомила у Telegram.

Вона зазначила, що ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках: Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Бахмутському. На більшості з них окупанти не просуваються завдяки українським оборонцям.

На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють.

Заступниця міністра наголосила, що цього тижня окупанти намагалися атакувати на Куп‘янському та Шахтарському напрямках. Проте українські захисники зупинили наміри ворога.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмут, там на окремих ділянках ворог має успіхи.

Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається.

За її словами, бійці ЗСУ завдають втрат ворогу. Ситуація на фронті напружена, але контрольована.