"Випадки частішатимуть": Ігнат про вибух в Бєлгороді [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що російський удар бомбою по Бєлгороду ймовірно не є окремим поодиноким випадком. Водночас такі інциденти частішатимуть через халатне відношення росії. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Постраждало там чимало людей. Думаю, що є там серйозні наслідки. Що тут можна коментувати? Вони регулярно це роблять. Це видно нашими засобами радіолокаційної розвідки, що російські літаки з різних напрямків атакують Україну саме цими бомбами, які зараз розриваються уже у їхніх містах.
Як відзначив речник Повітряних сил ЗСУ, росії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків. Такі бомби могли б падати й в інших місцях оскільки окупанти роблять усе на швидку руку й щоразу застосують їх все більше.
А там де швидко робити, халатно відноситись, то будуть частіше траплятися і такі випадки.
Водночас українці, як пояснив речник Повітряних сил, повинні розуміти, що загроза посилюватиметься, оскільки росія нарощуватиме виготовлення керованих авіабомб, яких в неї достатньо.
Це стара радянська бомба, лише питання в їхній модернізації. Саме тому ми й очікуємо побільшання систем ППО збільшеного радіуса дії, такі як Patriot. Питання в тому, що треба більше таких систем. Очікуємо SAMP-Т.
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