Жахливі фото: як виглядає Бахмут після місяців атак рф [ Редагувати ]
Українські військові продовжують тримати оборону міста-фортеці Бахмуту. Про це повідомляє 3-я окрема штурмова бригада.
Там точаться запеклі бої, ворог не припиняє атаки.
Військові показали панораму зруйнованого російськими загарбниками міста.
Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак.
На фотографіях видно зруйновані будинки та автомобілі, а також вирви від численних снарядів.
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