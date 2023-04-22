Без "Z" та іншої нечисті на номерах авто: Кабмін ухвалив важливе рішення [ Редагувати ]
У п'ятницю, 21 квітня, уряд розширив перелік написів та зображень, які забороняється наносити на номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників, ціни на які в деяких випадках доходять до 36 тисяч гривень.
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 01.07.2000 N 1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".
Відтепер на індивідуальні номерні знаки для транспортних засобів заборонено наносити символіку комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.
До останнього, зокрема, входять окремі, без правомірного контексту, латинські літери "Z", "V", а також символіка та емблеми будь-яких підрозділів ЗС рф та збройних формувань, а також офіційних органів держави-терориста.
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