У п'ятницю, 21 квітня, уряд розширив перелік написів та зображень, які забороняється наносити на номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників, ціни на які в деяких випадках доходять до 36 тисяч гривень.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 01.07.2000 N 1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".

Відтепер на індивідуальні номерні знаки для транспортних засобів заборонено наносити символіку комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

До останнього, зокрема, входять окремі, без правомірного контексту, латинські літери "Z", "V", а також символіка та емблеми будь-яких підрозділів ЗС рф та збройних формувань, а також офіційних органів держави-терориста.